2019-02-26T17:40:54+03:00
Происшествия

За оскорбление армии, полиции и власти России осудили экстремиста со Ставрополья

Дома у интернет-тролля нашли обрез, патроны и коноплю
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Советском районе Ставропольского края задержали жителя села Горькая Балка. В сети через аккаунт под псевдонимом "Дмитрий Братамир" он оскорблял армию, полицию, спецслужбы и власть России, распространял экстремистские тесты, разжигающие ненависть по признакам национальности и отношения к религии.

По активности в соцсетях место жительства интернет-тролля вычислили полицейские. Дома у 43-летнего мужчины нашли оружие и наркотики.

- В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий обнаружены и изъяты: обрез гладкоствольного охотничьего ружья 16 калибра, 94 охотничьих патронов 16 калибра, 74 патрона к травматическому оружию 9 мм и 1247 грамм конопли. Мужчина пояснил, что хранил наркотические средства для личного употребления, - добавили в правоохранительных органах.

Дела о незаконном изготовлении и хранении оружия, а также наркотиков на ставропольца завели 20 июля 2018 года.

- Советским районным судом Ставропольского края мужчина признан виновным и приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафу в размере 100 тысяч рублей, - добавили в МВД СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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