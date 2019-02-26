В Ессентуках выберут самое креативное масленичное чучело

СЕГОДНЯ 17:55 2019-02-26T17:55:02+03:00

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Народные гулянья на городском озере уже стали традиционными проводами зимы и яркой встречей теплых дней. Весна в курортный город придет под народные песни казачьего ансамбля и «блинные» песни «Озорных ноток» в исполнении малышей. Театральная студия «Метаморфозы» представит гостям праздника тематические интермедии, которые расскажут о каждом масленичном дне: что делают на «встрече», какой «заигрыш» нужен для вторника, что следует за «лакомкой» и чем отличается «тещин вечерок» от «золовкиных посиделок».

Наевшись блинов с разными начинками, которыми традиционно в Ессентуках бесплатно угощают всех желающих, гости проверят свои силы в народных забавах - перетягивании каната, ловкости на бревне, хоккее на метлах и покорении самого высокого столба. Те же, кто после угощений не сможет присоединиться к активным играм, оценит колорит фотозон. Главным в «целовальный день», как издревле называли воскресную масленицу, будет чучело уходящей зимы.

Но в этом году ессентучан встретит не одна «виновница торжества» - на берег озера высадится целый соломенный десант. На конкурс самой креативной и высокой поделки уже подаются заявки от горожан, рабочих коллективов и образовательных учреждений. Победители станут главными героями народных гуляний и унесут с собой ценные призы.

ИСТОЧНИК KP.RU