В Северной Осетии воры стащили сейф, но потерпели фиаско

СЕГОДНЯ 18:45 2019-02-26T18:45:25+03:00

Воры сумели украсть сейф и с трудом вскрыли, но в хранилище лежали лишь документы Фото: Иван МАКЕЕВ

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В Северной Осетии парочка воров стащила сейф из офиса. Но преступников ждало глубокое разочарование. Когда им всё-таки удалось взломать хранилище, они нашли внутри только папку с рабочими бумага.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по Северной Осетии, с заявлением о краже в полицию пришёл 37-летний замдиректора крупной компании, специализировавшейся на грузоперевозках. Он рассказал, что неизвестные вломились в офис, взломав двери и рольставни и похитили запечатанный сейф.

Содержимое очень беспокоило заявителя. В сейфе находились важные документы. Но денег — не было. Каково же было разочарование грабителей, которым огромных трудов стоило вытащить его, вывезти в лес за город и там вскрыть сложный замок!

Не меньше их разочаровал и тот факт, что полицейским удалось найти сначала сам сейф, а потом и самих подозреваемых. Против воров-неудачников возбудили уголовное дело. За кражу пустого сейфа им грозит до 5 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU