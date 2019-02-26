2019-02-26T19:32:48+03:00
Общество

На Ставрополье госчиновница заработала миллионы на «мёртвых душах»

Мошеннице дали всего 3 года условного срока
Андрей ЗОБОВ
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Чиновница покаялась в мошенничестве и получила очень мягкое наказаниеЧиновница покаялась в мошенничестве и получила очень мягкое наказаниеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На Ставрополье замглавы филиала госпредприятия «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ставропольскому краю» заработала миллионы на «мёртвых душах».

Как сообщил «КП - Северный Кавказ» источник в силовых структурах региона, чиновница работала в Терско-Кумском филиале предприятия. Она смогла организовать «приём» на работу нескольких несуществующих работников. Их зарплата, конечно же, перечислялась на банковские карты, находившиеся в распоряжении женщины. С января 2014 по июль 2017 года она заработала на этом почти 4 миллиона рублей.

Старую как мир преступную схему раскрыли сотрудники управления ФСБ Ставрополья. Когда чиновница узнала, что на неё завели уголовное дело по статье «мошенничество», она написала чистосердечное признание и помогла следствию.

Благодаря этому суд выбрал для коррумпированной чиновницы достаточно мягкое наказание, приговорив её к 3 годам условно и испытательным сроком ещё в 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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