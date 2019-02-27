В Ставрополе крупное ДТП устроил водитель с шестидневным стажем вождения

СЕГОДНЯ 09:19 2019-02-27T09:19:10+03:00

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В Ставрополе автоаварию с тремя пострадавшими спровоцировал водитель, стаж вождения у которого всего 6 дней.

По предварительной версии, 26 февраля около 23 часов на улице Тухачевского водитель автомашины «ВАЗ-21150» выехал на полосу встречного движения и врезался там в «Форд Фокус».

С травмами в больницу города были доставлены водитель иномарки – 29-летняя ставропольчанка, а также два ее пассажира. За рулем «ВАЗа» находился 24-летний житель Невинномысска, как выяснилось, водительское удостоверение он получил только 20 февраля.

Сопутствующей причиной автоаварии стало отсутствие достаточного водительского опыта. В момент ДТП молодой человек был трезв. По факту автоаварии проводится проверка, степень ответственности участников устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU