В Ставрополе крупное ДТП устроил водитель с шестидневным стажем вождения
В Ставрополе автоаварию с тремя пострадавшими спровоцировал водитель, стаж вождения у которого всего 6 дней.
По предварительной версии, 26 февраля около 23 часов на улице Тухачевского водитель автомашины «ВАЗ-21150» выехал на полосу встречного движения и врезался там в «Форд Фокус».
С травмами в больницу города были доставлены водитель иномарки – 29-летняя ставропольчанка, а также два ее пассажира. За рулем «ВАЗа» находился 24-летний житель Невинномысска, как выяснилось, водительское удостоверение он получил только 20 февраля.
Сопутствующей причиной автоаварии стало отсутствие достаточного водительского опыта. В момент ДТП молодой человек был трезв. По факту автоаварии проводится проверка, степень ответственности участников устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU
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