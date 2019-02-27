На Ставрополье задержана банда наркоторговцев, продававших наркотики через интернет
В Ставропольском крае расследуется уголовное дело по факту сбыта синтетических наркотиков на территории крупных городов региона. Оперативные сотрудники задержали две группы из восьми человек, занимавшихся сбытом синтетических наркотиков на территории края. А затем арестовали так называемого регионального «оптовика» – жителя Пятигорска.
По месту его проживания и из оборудованных тайников изъято порядка 4,5 килограмма готовых к продаже наркотических средств синтетического происхождения.
В интернете была создана группа единомышленников для сбыта синтетических наркотиков. В ее состав было вовлечено девять жителей Ставропольского края. Преступления совершались с использованием интернета.
Участникам сообщалась информация о местонахождении крупных тайников-закладок с «солью», которая затем фасовалась и мелкими партиями помещалась в новые тайники на территории городов Ставрополя, Михайловска, Невинномысска, Пятигорска и Кисловодска.
Сбыт осуществлялся путем сообщения координат закладок после внесения покупателями платежа. Устанавливается личность организатора преступной группы. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Преступления: Ставропольский край»