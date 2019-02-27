На Ставрополье задержана банда наркоторговцев, продававших наркотики через интернет

СЕГОДНЯ 10:48 2019-02-27T10:55:53+03:00

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В Ставропольском крае расследуется уголовное дело по факту сбыта синтетических наркотиков на территории крупных городов региона. Оперативные сотрудники задержали две группы из восьми человек, занимавшихся сбытом синтетических наркотиков на территории края. А затем арестовали так называемого регионального «оптовика» – жителя Пятигорска.

По месту его проживания и из оборудованных тайников изъято порядка 4,5 килограмма готовых к продаже наркотических средств синтетического происхождения.

В интернете была создана группа единомышленников для сбыта синтетических наркотиков. В ее состав было вовлечено девять жителей Ставропольского края. Преступления совершались с использованием интернета.

Участникам сообщалась информация о местонахождении крупных тайников-закладок с «солью», которая затем фасовалась и мелкими партиями помещалась в новые тайники на территории городов Ставрополя, Михайловска, Невинномысска, Пятигорска и Кисловодска.

Сбыт осуществлялся путем сообщения координат закладок после внесения покупателями платежа. Устанавливается личность организатора преступной группы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU