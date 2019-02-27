Прокурор из Дагестана попал под следствие

СЕГОДНЯ 11:38 2019-02-27T11:38:53+03:00

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В Дагестане завели дело на прокурора Кайтагского района республики. Как рассказали "Комсомольской правде " в надзорном ведомстве региона, сотрудника подозревают в коррупции.

- По согласованию с прокурором Республики Дагестан органами ФСБ России совместно с работниками прокуратуры региона проведены мероприятия, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении прокурора Кайтагского района. Он подозревается в совершении коррупционных преступлений, - сообщили в ведомстве. - Факты коррупции и злоупотребления должностным положением бескомпромиссно преследуются в органах прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU