2019-02-27T14:27:57+03:00
Общество

На Ставрополье нашли и передали родственникам документы о пропавших без вести солдатах

После Великой Отечественной войны родные только сейчас узнали о судьбе близких, не вернувшихся с фронта [фото]
Евгения СОКОРЕВА
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В Михайловске провели мероприятие "Солдат домой вернулся…", на котором родственникам вручили документы о судьбе 17 пропавших без вести во время Великой Отечественной войны бойцов.

Фото: пресс-служба Госдума РФ

Фото: пресс-служба Госдума РФ

Восстановить утерянные события прошлого взялись активисты регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечению памяти защитников Отечества. Во встрече поучаствовали представители совета ветеранов района, общественники, Герой России и генерал-майор Юрий Эм, зампредседателя Госдумы РФ и член Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева и другие.

- Мы уже узнали тысячи правдивых историй. Это важно для родных, которые дорожат каждой мельчайшей подробностью, которую удается установить о последних месяцах и днях жизни своего солдата. Но нам всем нужна правда о тех, кто защищал страну, чтобы ни у кого не возникало соблазна "переписывать" историю, - отметила на церемонии Ольга Тимофеева.

Благим делом в Ставропольском крае занимаются больше 160 человек, среди них много школьников и студентов. За 10 лет архивного поиска только в Шпаковском районе активисты установили судьбу около 150 военнопленных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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