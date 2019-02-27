Матч «Арсенал» — ЦСКА пройдёт в Чечне и будет бесплатным

СЕГОДНЯ 15:34 2019-02-27T15:37:44+03:00

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Матч между «Арсеналом» и ЦСКА перенесён из Тулы в столицу Чечни. 2 марта команды сыграют на стадионе «Ахмат-Арена», а вход для зрителей сделают бесплатным.

— Мы с радостью примем этот мачт на своей арене в Грозном. У нас дружеские отношения с обеими командами, они не раз играли в столице Чечни и знают, что организация и безопасность будут на высшем уровне. Любители футбола за зиму соскучились по народной игре, они не упустят возможности посетить такой матч. Поэтому мы решили подарить всем фанатам бесплатный проход на стадион, — сообщил президент «Ахмата» Магомед Даудов.

Напомним, что матч был должен состояться на домашней арене «Арсенала» в Туле, но комиссия РПЛ раскритиковала состояние газона. Специалисты посчитали, что играть на таком поле невозможно и решили перенести игру.

ИСТОЧНИК KP.RU