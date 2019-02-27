2019-02-27T15:38:12+03:00
Происшествия

ДТП с микроавтобусом на Ставрополье: шесть человек попали в больницу

Травмы получил и водитель [фото]
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Кочубеевском районе Ставропольского края микроавтобус "Mercedes-Benz Vito" опрокинулся в кювет. В салоне находились пять пассажиров и водитель. Как передают сотрудники из регионального УГИБДД, всех увезли в больницу Невинномысска с различными травмами.

Фото: пресс-служба УГИБДД по СК

Фото: пресс-служба УГИБДД по СК

- Микроавтобус "Mercedes-Benz Vito", принадлежащий частному лицу из Армении, опрокинулся в кювет. В транспортном средстве находились шесть человек, включая водителя, детей нет. Пострадали все шесть человек - трое мужчин и три женщины, - сообщили в ведомстве.

Предварительно, причиной аварии называют неосторожность водителя. Машина ехала в Армавир со стороны Невинномысска и при перестраивании на правую полосу на высокой скорости вылетела с проезжей части и перевернулась.

Уточняется, что это была частная перевозка из Армении в Ростов-на-Дону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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