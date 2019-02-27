2019-02-27T16:18:24+03:00
Общество

В Ессентуках строят котельную для жителей 5 многоэтажек

Новый объект обещать сдать к маю
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Строительство новой котельной завершится 1 маяСтроительство новой котельной завершится 1 мая
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Жители улиц Свободы, Энгельса, Сергеева города-курорта много лет испытывали недостаток тепла из-за износа старых сетей. В эту зону попадал и детский сад № 6.

Строительство новой котельной для 2 тысяч ессентучан стало приоритетной задачей в городской администрации на первом месте. Деньги для модульной котельной предусмотрены в бюджете города, часть средств выделил край. Стоимость объекта - 30 млн рублей.

Подрядчик - ООО «Югстройинвест» - приступил к работам в январе, завершится строительство строго по графику - 1 мая 2019 года. Сейчас на строительной площадке вырыт котлован, идет подведение коммуникаций. Для будущей котельной заказано современное оборудование, предусматривающее минимальные потери. В многоэтажных домах будут установлены новые узлы учета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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