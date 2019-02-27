2019-02-27T18:03:18+03:00
Происшествия

В Нальчике отменили режим КТО

В республике ликвидировали троих боевиков
Евгения СОКОРЕВА
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В столице Кабардино-Балкарии отменили режим контртеррористической операции, который силовики ввели 27 февраля ранним утром.

- Приказом начальника Управления ФСБ России по Кабардино-Балкарии генерал-майора Сергея Воронина введенный в 4:05 режим КТО отменен, - сообщили в оперативном штабе республики.

В ходе спецоперации, напомним, оказавших сопротивление боевиков ликвидировали во время штурма частного дома на улице Братьев Кардановых в Нальчике. Ими оказались трое членов религиозно-экстремистской организации, которые готовили крупный теракт в КБР.

Сейчас в регионе разыскивают их пособников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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