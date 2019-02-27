Ессентукским спортсменам презентовали диагностическую базу

СЕГОДНЯ 17:54 2019-02-27T17:54:11+03:00

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По поручению главы города были приглашены все, кто воспитывает маститых спортсменов и новичков. Северо-Кавказский научный центр ФМБА презентовал собравшимся новые диагностические возможности, которые помогут спортсменам значительно улучшить результаты.

Научно-клиническая база находится сразу в двух городах - Кисловодске и Ессентуках. С помощью современных технологий тестирование можно пройти по многим показателям. Например, моделирование и диагностика движений. Система с элементами искусственного интеллекта поможет и направит спортсмена в нужное русло тренировок.

Для школьников Ессентуков специалисты центра предлагают тестирование, чтобы определить склонность ребенка к тому или иному виду спорта. Сейчас глава города поручил рассмотреть возможность обследовать перспективных спортсменов, которые пока еще соревнуются на краевом уровне.

- Ессентуки - город спорта, и важно уже сейчас знать наш потенциал на российских и международных турнирах, - отметил начальник Управления спорта Станислав Дыгин.

ИСТОЧНИК KP.RU