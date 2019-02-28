2019-02-28T08:31:14+03:00
Общество

В Северной Осетии потушили горящий завод

Михаил ЮЖНЫЙ
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Ликвидирован пожар на заводе в селении Михайловское в Северной Осетии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии в среду.

- Полностью ликвидирован пожар на заводе по переработке шин в селении Михайловское, где на площади 500 кв метров на открытой местности горели покрышки, - говорится в сообщении.

Ранее поступила информация о пожаре на заводе по переработке шин в селении Михайловское. Пожару был присвоен первый ранг сложности. Уже через два часа было ликвидировано открытое горение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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