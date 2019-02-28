На Ставрополье при столкновении автобуса и легковушки погибла женщина

СЕГОДНЯ 09:20 2019-02-28T09:20:39+03:00

Еще три человека пострадали

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В Георгиевском районе Ставрополья в столкновении автобуса и легкового автомобиля один человек погиб и трое пострадали.

По предварительной версии, 28 февраля около 07 часов вблизи села Новозаведенного водитель автобуса «ПАЗ», совершая маневр разворота, cтолкнулся с автомобилем «Лада Ларгус», который двигался по левой полосе.

В результате столкновения в больницу доставлены были 4 человека – 1 пассажир автобуса, а также водитель и два пассажира легкового автомобиля. Один пассажир «Ларгуса» - женщина - от полученных травм скончалась.

В автобусе на момент ДТП находились 22 пассажира (автобус вез рабочих предприятия).

Сейчас на месте происшествия работают экипажи ДПС, личности пострадавших и степень тяжести травм уточняется. Движение в данном направлении затруднено.

ИСТОЧНИК KP.RU