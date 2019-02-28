2019-02-28T10:19:45+03:00
Общество

«ЕвроХим» намерен произвести 1 миллион тонн калия в 2019 году

И не только. На инвестиционном форуме в Сочи генеральный директор компании рассказал о планах на ближайшее будущее
Анна БОРИСОВА
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За последние десять лет «ЕвроХим» проинвестировал в инфраструктурные проекты 409 млрд руб., а объем инвестиций компаний Андрея Мельниченко - «ЕвроХима», СУЭКа и Сибирской генерирующей компании - за десять лет оказались рекордными для российского не нефтегазового сектора и превысили $17 миллиардов. В настоящий момент компания прошла пик инвестиционной программы и обновляет стратегию развития на период после 2022 года.

- Задача на 2019 год - вывести один из основных проектов, Усольский горно-обогатительный комбинат, на проектную мощность и произвести 1 миллион тонн калия, - рассказал генеральный директор «ЕвроХима» Игорь Нечаев. - В прошлом году на Усольском ГОКе уже был получен первый товарный калий - более 200 тысяч тонн. Весь объем отправили в качестве пробной партии потребителям в Европе и Китае, чтобы получить обратную связь и испытать продукт. Также калий с Усольского ГОКа поступил на переработку на «Невинномысский Азот» в Ставропольском крае.

В конце года, после получения результатов испытаний, в компании доработали технологию обогащения. С начала года на предприятии уже планово занимаются производством. Более того, запущено оборудование для грануляции калия, что позволит транспортировать его более эффективно, без пыления и поможет компании открыть новые рынки.

В дальнейших планах - развитие еще двух крупных проектов: 100-процентная загрузка аммиачного производства в Кингисеппе, а затем в два последующих года выход на полную мощность комбината «ВолгаКалий» - сроки зависят от того, как будет запускаться оборудование и обогащаться сама руда. Продукт должен быть с высоким содержанием калия, чтобы быть конкурентоспособным.

- Мы первые в отрасли после распада Советского Союза строим калийные шахты и горно-обогатительные комбинаты, - подчеркнул Игорь Нечаев.

Есть задачи и по развитию расположенного на Ставрополье «Невинномысского Азота». За последние годы здесь завершены проекты по строительству единственной в России установки по производству меламина, реконструкции агрегатов аммиака, созданию новой установки по производству особо чистой жидкой пищевой углекислоты.

В стадии реализации находится проект по реконструкции очистных сооружений завода, на которые поступают все промышленные и бытовые сточные воды города, т. к. собственных очистных сооружений у Невинномысска нет. В ближайших планах компании – начать на предприятии строительство цеха по производству нитрата калия, который является ценным водорастворимым удобрением.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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