2019-02-28T11:04:32+03:00
Происшествия

На Ставрополье поймали вдрызг пьяного водителя

Нарушителя на мопеде схватили при патрулировании ставропольского села [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Скрин-фото: оперативная съемка от МВД по СКСкрин-фото: оперативная съемка от МВД по СК
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Во время патрулирования ставропольского села Овощи полицейские задержали нетрезвого водителя.

На мопеде он пытался удрать от служебной машины, качаясь за рулем из стороны в сторону. По громкой связи нарушителю приказывали остановится, но тот все так же давил на газ и мчал по полю. Забавная погоня попала на видео.

Погоня в селе Овощи.

- 28-летний житель Ипатово установил своеобразный антирекорд, сев за руль мопеда в состоянии сильного алкогольного опьянения, - рассказывают в пресс-службе МВД по СК. - Процедура медицинского освидетельствования показала содержание 1,66 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе водителя, что является состоянием сильного алкогольного опьянения.

Прав у "гонщика" не оказалось. Против мужчины завели административное дело по статье "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами".

- Мировым судом ему назначено наказание в виде 10 суток административного ареста, - добавили полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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