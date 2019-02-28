На Ставрополье поймали вдрызг пьяного водителя
Во время патрулирования ставропольского села Овощи полицейские задержали нетрезвого водителя.
На мопеде он пытался удрать от служебной машины, качаясь за рулем из стороны в сторону. По громкой связи нарушителю приказывали остановится, но тот все так же давил на газ и мчал по полю. Забавная погоня попала на видео.
Погоня в селе Овощи.
- 28-летний житель Ипатово установил своеобразный антирекорд, сев за руль мопеда в состоянии сильного алкогольного опьянения, - рассказывают в пресс-службе МВД по СК. - Процедура медицинского освидетельствования показала содержание 1,66 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе водителя, что является состоянием сильного алкогольного опьянения.
Прав у "гонщика" не оказалось. Против мужчины завели административное дело по статье "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами".
- Мировым судом ему назначено наказание в виде 10 суток административного ареста, - добавили полицейские.
ИСТОЧНИК KP.RU