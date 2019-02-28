Работники водоканала обобрали жителей Владикавказа на 150 млн рублей
В Северной Осетии передали в суд дело против работников Муниципального унитарного предприятия "Владикавказские водопроводные сети". Троих сотрудников обвиняют в "присвоении чужого имущества с использованием служебного положения", а точнее в хищении порядка 156 млн рублей (!).
О нехитрой преступной схеме мошенников "Комсомольской правде на Северном Кавказе" рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.
- Как полагает следствие, контролеры и операторы, принимавшие платежи от населения, наряду с квитанциями надлежащего образца, выдавали квитанции, проштампованные подложными печатями. А деньги, полученные за холодное водоснабжение, что поступали в соответствии с поддельными и квитанциями, шли мимо кассы прямо в руки преступникам, - объяснили в ведомстве.
Уголовное дело рассмотрит суд Владикавказа.
ИСТОЧНИК KP.RU