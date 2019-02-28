2019-02-28T12:04:03+03:00
Происшествия

Работники водоканала обобрали жителей Владикавказа на 150 млн рублей

Трое сотрудников провернули нехитрую преступную схему
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Северной Осетии передали в суд дело против работников Муниципального унитарного предприятия "Владикавказские водопроводные сети". Троих сотрудников обвиняют в "присвоении чужого имущества с использованием служебного положения", а точнее в хищении порядка 156 млн рублей (!).

О нехитрой преступной схеме мошенников "Комсомольской правде на Северном Кавказе" рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.

- Как полагает следствие, контролеры и операторы, принимавшие платежи от населения, наряду с квитанциями надлежащего образца, выдавали квитанции, проштампованные подложными печатями. А деньги, полученные за холодное водоснабжение, что поступали в соответствии с поддельными и квитанциями, шли мимо кассы прямо в руки преступникам, - объяснили в ведомстве.

Уголовное дело рассмотрит суд Владикавказа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ессентуках новый детский сад построят раньше срока
Двое погибли в сгоревшей машине после аварии с грузовиком в Дагестане
Младшеклассники-вандалы изуродовали Крепостную стену в Ставрополе
На Ставрополье поймали вдрызг пьяного водителя
«ЕвроХим» намерен произвести 1 миллион тонн калия в 2019 году
На Ставрополье при столкновении автобуса и легковушки погибла женщина
В Северной Осетии потушили горящий завод
В Нальчике отменили режим КТО
Ессентукским спортсменам презентовали диагностическую базу
В Ессентуках строят котельную для жителей 5 многоэтажек
ДТП с микроавтобусом на Ставрополье: шесть человек попали в больницу
Матч «Арсенал» — ЦСКА пройдёт в Чечне и будет бесплатным
На Ставрополье нашли и передали родственникам документы о пропавших без вести солдатах
В Ставрополе хозяйка пометившего магазин пса устроила погром и покусала охрану
Прокурор из Дагестана вымогал многомиллионные взятки у чиновников
На Ставрополье задержана банда наркоторговцев, продававших наркотики через интернет
В Ставрополе крупное ДТП устроил водитель с шестидневным стажем вождения
В Ставрополе водителей маршруток проверили на пунктуальность
На Ставрополье госчиновница заработала миллионы на «мёртвых душах»
В Северной Осетии воры стащили сейф, но потерпели фиаско
В Ессентуках выберут самое креативное масленичное чучело
За оскорбление армии, полиции и власти России осудили экстремиста со Ставрополья
На Ставрополье снова обрушится штормовой ветер
Дагестанцы отсудили компенсацию за разбомбленные во время КТО дома
Корейские ортодонты проведут мастер-класс в Ессентуках
В Пятигорске грабитель с монтировкой избил работника автомойки