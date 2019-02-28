2019-02-28T11:05:51+03:00
Происшествия

Младшеклассники-вандалы изуродовали Крепостную стену в Ставрополе

Ученики четвёртого класса решили таким образом «поздравить» мужчин с Днём защитника Отечества
Андрей ЗОБОВ
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Найти авторов вызывающей надписи помогли камеры наблюдения. Фото: страница Андрея Джатдоева в InstgramНайти авторов вызывающей надписи помогли камеры наблюдения. Фото: страница Андрея Джатдоева в InstgramФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В Ставрополе двое младшеклассников изуродовали Крепостную сцену надписями. Оказалось, что таким образом малолетние вандалы решили поздравить мужчин с Днём защитника Отечества.

Как сообщил градоначальник краевой столицы Андрей Джатдоев в своём Instagram, 27 февраля на архитектурном памятнике города — Крепостной стене появилась надпись красной краской. Вандалы написали на памятнике архитектуры «С 23 февраля пОцаны» (орфография авторов сохранена, — прим.ред). За дело тут же взялась полиция.

— Нашли их в течение двух часов, — написал мэр Ставрополя Андрей Джатдоев в Instagram. — Ими оказались наши детки, учащиеся четвёртого класса одной из школ города. Фамилии, имена известны. Опять помогли видеокамеры. Стену привели в порядок. Но что с детками делать? Наверное в этом всё-таки виноваты мы, взрослые. Что-то мы не так делаем...

Ввиду того, что вандалами оказались несовершеннолетние, ответственность за их поступок ляжет на родителей. Их ждёт административный штраф.

Надпись уже стёрли. Фото: страница Андрея Джатдоева в Instgram Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Надпись уже стёрли. Фото: страница Андрея Джатдоева в InstgramФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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