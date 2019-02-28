Младшеклассники-вандалы изуродовали Крепостную стену в Ставрополе
В Ставрополе двое младшеклассников изуродовали Крепостную сцену надписями. Оказалось, что таким образом малолетние вандалы решили поздравить мужчин с Днём защитника Отечества.
Как сообщил градоначальник краевой столицы Андрей Джатдоев в своём Instagram, 27 февраля на архитектурном памятнике города — Крепостной стене появилась надпись красной краской. Вандалы написали на памятнике архитектуры «С 23 февраля пОцаны» (орфография авторов сохранена, — прим.ред). За дело тут же взялась полиция.
— Нашли их в течение двух часов, — написал мэр Ставрополя Андрей Джатдоев в Instagram. — Ими оказались наши детки, учащиеся четвёртого класса одной из школ города. Фамилии, имена известны. Опять помогли видеокамеры. Стену привели в порядок. Но что с детками делать? Наверное в этом всё-таки виноваты мы, взрослые. Что-то мы не так делаем...
Ввиду того, что вандалами оказались несовершеннолетние, ответственность за их поступок ляжет на родителей. Их ждёт административный штраф.
Надпись уже стёрли. Фото: страница Андрея Джатдоева в InstgramФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU
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