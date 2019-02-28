Двое погибли в сгоревшей машине после аварии с грузовиком в Дагестане
Госавтоинспекция Дагестана уточнила обстоятельства аварии с двумя погибшими в Буйнакском районе республики. По официальным данным, грузовик «ЗИЛ» столкнулся с «Грантой», после чего легковушка загорелась. В аварии погибли два человека.
Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе регионального УГИБДД, распространённая в ряде СМИ информация об аварии с пассажирской «ГАЗелью» не соответствует действительности. ДТП действительно произошло, однако маршрутку перепутали с грузовиком «ЗИЛ».
Виновник аварии пока не установлен. Известно, что легковушка врезалась в большегруз и загорелась. Водитель и пассажир «Лады Гранты» погибли на месте. Автолюбитель за рулём «ЗИЛа» получил травмы и был госпитализирован.
На месте происшествия работают полицейские следователи. Они установят причину и виновника смертельного ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU
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