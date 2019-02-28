В Ессентуках новый детский сад построят раньше срока

СЕГОДНЯ 14:39 2019-02-28T14:39:59+03:00

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В Ессентуках в микрорайоне Северный-2 быстрыми темпами растут стены нового детского сада «Умка». Дошкольное учреждение будет включать в себя ясельные и обычные группы. В растущем микрорайоне Северный это будет первый детсад.

Строительные бригады используют благоприятные погодные условия. За 2 месяца залит фундамент, возведены стены. На строительной площадке работает более полусотни рабочих и 6 единиц техники. По словам подрядчика, все материалы для проведения общестроительных работ имеются. По графику объект должны завершить до конца года, но уже сегодня строители говорят о значительном сокращении срока. Предварительно, детский сад планируют сдать в сентябре 2019 года.

На строительство детского сада выделены 154 млн рублей, это средства из федерального, краевого и местного бюджетов. Детский сад рассчитан на 3 ясельные и 5 обычных групп. В ясельную группу будут приняты 60 малышей от 1,5 до 3 лет.

В новом садике предусмотрены залы для гимнастических и музыкальных занятий, комната преподавателей, кабинеты логопеда, психолога, методический кабинет, медицинский кабинет, свой пищеблок и столовая, прачечная, актовый зал и бассейн. Территория нового сада в микрорайоне Северный-2 занимает около 1 гектара, на нем расположатся 3 двухэтажных блока, прогулочная и зеленые зоны.

Строительство детского сада в новом микрорайоне позволит решить задачу, поставленную Президентом Российской Федерации, - обеспечение местами всех детей дошкольного возраста. Также объект обеспечит работой примерно 40 педагогов.

ИСТОЧНИК KP.RU