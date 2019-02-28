Ставропольский пенсионер выиграл в лотерею 7,2 миллиона

СЕГОДНЯ 15:48 2019-02-28T15:48:56+03:00

Пенсионер был уверен, что когда-нибудь удача повернётся к нему лицом Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Григорий Лобанов был уверен, что удача когда-нибудь повернётся к нему лицом

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Ставропольский пенсионер сорвал куш, одержав победу в лотерее «Рапидо». Теперь работающий в аэропорту мужчина наконец сможет уйти на заслуженный отдых.

Покупая три билета на очередной розыгрыш «Рапидо» Григорий Лобанов успеха не ждал. Уже несколько лет он периодически испытывал свою удачу в лотерее. Но не везло. На этот раз хорошего предчувствия не было.

— Ничего подобного. Был поражён. когда пришла СМС с оповещением о победе, — цитирует Григория Лобанова пресс-служба «Столото». — Но, в целом, воспринял спокойно. Я ждал этого. Всегда знал, что рано или поздно удача должна мне улыбнуться. Так и произошло. Теперь, конечно, я оставлю работу. Раздам долги и буду отдыхать. Кроме того, эти деньги помогут поправить здоровье супруги.

На отдыхе миллионер собирается чаще рыбачить и больше времени уделять воспитанию внуков.

ИСТОЧНИК KP.RU