В Карачаево-Черкесии суд вернул прокурору дело о гибели ставропольских туристов в сауне

СЕГОДНЯ 16:57 2019-02-28T16:58:42+03:00

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Верховный суд Карачаево-Черкесии отменил оправдательный приговор хозяину гостиницы, которого еще в 2013-м отпустили безнаказанным, несмотря на гибель двоих его постояльцев.

Туристы со Ставрополья 30-летний Александр Пушечкин и 24-летняя Юлия Будникова угорели в сауне отеля 19 сентября этого же года. И хотя следователи доказали, что причиной смерти послужило отравление угарным газом, "за отсутствием в деянии подсудимого состава преступления" владелец ответственности избежал.

- Дело передали в прокуратуру. Оправдательный приговор отменен, - отметили в пресс-службе Верховного суда республики.

Напомним, что по информации СКР региона от 20 сентября 2013-го, тела погибших обнаружили работники гостиницы после вскрытия двери парилки. На тот момент сообщалось, что туристы со Ставропольского края заселились в этот отель, чтобы отдохнуть в Домбае.

ИСТОЧНИК KP.RU