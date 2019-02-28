Мэр Назрани поднял зарплату дворникам за счет управленцев ЖКХ

СЕГОДНЯ 17:44 2019-02-28T17:44:05+03:00

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В Ингушетии мэр Назрани распорядился увеличить зарплату дворникам и сократить траты на работников управленческого аппарата ЖКХ.

По указу Алихана Тумгоева управленцы теперь будут получать на 1 тысячу рублей меньше, а простые работники городского ЖКХ, не только дворники, на тысячу больше.

- Несмотря на трудность, нам надо поддерживать чистоту и порядок в городе. Я глава города, постоянно слежу за санитарным состоянием в муниципальном образовании, хожу, собираю пакеты с мусором, а вы сидите в бухгалтерии в тепле. Так не пойдет. С сегодняшнего дня я не позволю вам отсиживаться в бухгалтерии - ни в субботу, ни в воскресенье. Зарплата простых коммунальщиков, которые работают в любую погоду, будет увеличена, а бухгалтерии и руководству предприятия сокращена", - обещал ранее глава города на своей странице в соцсети.

Распоряжение за подписью мэра уже вступило в силу, и порядка 30 дворников уже получили повышенную ЗП.

ИСТОЧНИК KP.RU