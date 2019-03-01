В Ингушетии при реставрации древней башни украли 10 млн рублей

СЕГОДНЯ 08:41 2019-03-01T08:41:23+03:00

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В Ингушетии полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества при реставрации башенного комплекса, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

- Выявлен факт нарушения условий госконтракта с фирмой, ведшей реставрацию в башенном комплексе, - уточнили в ведомстве. - Директор фирмы из села Чермен Северной Осетии, выигравшей тендер на реставрацию, предоставив поддельные документы, заставила работать неквалифицированных, обычных строителей.

Действия 31-летней женщины привели к некачественному выполнению реставрации и нанесению непоправимого ущерба старинному памятнику архитектуры.

Кроме того, директор фирмы неправомерно завладела бюджетными средствами на сумму более 10 миллионов рублей. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 159 (Мошенничество) УК России.

ИСТОЧНИК KP.RU