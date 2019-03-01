2019-03-01T09:14:01+03:00
Происшествия

В Ессентуках два брата подрались на похоронах бабушки

Михаил ЮЖНЫЙ
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Жестокой дракой двух родных братьев завершились похороны пенсионерки в городе Буденновск на Ставрополье.

Выяснилось, что после того, как бабушку проводили в последний путь, за столом разгорелся сначала словесный конфликт. После ссоры один из родственников схватил стоявший рядом деревянный стул и сильно ударил им по голове своего обидчика.

В ответ на это другой мужчина нашел черенок от совковой лопаты и начал угрожать им своему родному брату. На место происшествия по вызову очевидцев срочно прибыли дежурная бригада медиков и сотрудники полиции.

На раненого мужчину пришлось надеть наручники и утихомирить его, он оскорблял правоохранителей.

Позже прошло заседание мирового суда, на котором поссорившиеся братья помирились, в результате чего уголовное дело было закрыто. Но наказания не удалось избежать тому брату, который оскорбил полицейского. Его судьи приговорили к исправительным работам сроком на билжайшие полгода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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