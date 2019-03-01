На Ставрополье спортшколу годами возглавлял крупный наркодилер
Прокуратура выяснила, что директор спортивной школы в Нефтекумске был судим за торговлю наркотиками. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Информация, которую директор долго скрывал, вскрылась во время прокурорской проверки. Сотрудники ведомства проверяли условия работы спортшколы и документацию, когда вдруг оказалось, что директор ранее был судим. Его приговорили к уголовному сроку за торговлю наркотиками.
После проверки надзорное ведомство обратилось в администрацию с требованием снять управленца. Но рекомендацию в мэрии проигнорировали. Тогда прокурорам пришлось обращаться в суд.
В результате за бездействие и пренебрежительное отношение к требованиям правоохранителей мэра оштрафовали на 2 тысячи рублей. По требованию суда уголовник наконец-то лишился места директора.
ИСТОЧНИК KP.RU
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