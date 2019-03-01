На Ставрополье спортшколу годами возглавлял крупный наркодилер

СЕГОДНЯ 10:04 2019-03-01T10:04:14+03:00

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Прокуратура выяснила, что директор спортивной школы в Нефтекумске был судим за торговлю наркотиками. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Информация, которую директор долго скрывал, вскрылась во время прокурорской проверки. Сотрудники ведомства проверяли условия работы спортшколы и документацию, когда вдруг оказалось, что директор ранее был судим. Его приговорили к уголовному сроку за торговлю наркотиками.

После проверки надзорное ведомство обратилось в администрацию с требованием снять управленца. Но рекомендацию в мэрии проигнорировали. Тогда прокурорам пришлось обращаться в суд.

В результате за бездействие и пренебрежительное отношение к требованиям правоохранителей мэра оштрафовали на 2 тысячи рублей. По требованию суда уголовник наконец-то лишился места директора.

ИСТОЧНИК KP.RU