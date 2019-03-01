Антирекорд в России: почти десятая часть жителей Ингушетии сидит без работы

СЕГОДНЯ 11:44 2019-03-01T11:45:39+03:00

Немногим лучше, но также плохо, обстоят дела в Чечне

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В Ингушетии насчитали больше всего нетрудоустроенных местных жителей. По информации Министерства труда и социальной защиты России, республика установила в стране своеобразный антирекорд, показав уровень безработицы почти в 9%. По подсчетам специалистов, на начало текущего года почти десятая часть населения республики сидит без дела.

Не сильно-таки лучше обстоят дела и в соседней Чечне, где тот же показатель достиг 8% . Иначе, но также плохо в сравнении с другими регионами, сложилась ситуация в Северной Осетии - безработица составила 2,2%. Ту же картину аналитики увидели на Алтае и в Чукотском автономном округе.

А меньше всего безработных зарегистрировали в Севастополе (0,2%), Ленинградской (0,3%), Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ульяновской областях, (0,4%), в Москве, Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийском автономном округе (0,4%).

ИСТОЧНИК KP.RU