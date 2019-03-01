Директор из Северной Осетии обманула "Сбербанк" на 119 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:17 2019-03-01T14:17:46+03:00

На хозяйку одного из местных предприятий завели дело

Изменить размер текста: A A

В Северной Осетии завели уголовное дело по статье "незаконное получение кредита" на 37-летнюю предпринимательницу.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе СКР республики, хозяйка одного из предприятий обманула банк на сумму свыше ста миллионов:

- По версии следствия, в период до 28 декабря 2016 года подозреваемая по подложным документам открыла безлимитную карту на 119 млн рублей в отделении "Сбербанка России" во Владикавказе. Из-за того, что сведения о финансовом состоянии ООО "Гранит-Селект" были приукрашены, 28 декабря 2016 года банк заключил с предприятием договор, на основании которого перечислил им на расчетный счет 119,3 млн рублей, - сказали в ведомстве.

Сейчас проводится сбор дополнительных доказательств. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU