В Дагестане семья отравилась угарным газом: среди пострадавших трое детей

СЕГОДНЯ 15:25 2019-03-01T15:25:30+03:00

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В Дагестане семья отравилась угарным газом. Двое взрослых и трое детей были доставлены в больницу. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

ЧП произошло в селе Кикуни Герегебильского района Дагестана. К счастью, их успели найти до того, как угарный газ сделал своё дело. Через несколько минут приехала «Скорая» и угоревших доставили в больницу.

— Состояние лёгкой степени тяжести. Больные стабильны, жизни ничто не угрожает. Врачи заботятся о них, оказывают всю необходимую помощь, — сообщил собеседник «КП».

ИСТОЧНИК KP.RU