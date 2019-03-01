На Северном Кавказе стартовали «Уроки цифры» для школьников

СЕГОДНЯ 16:09 2019-03-01T16:09:58+03:00

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В ряде регионов Юга России и Северного Кавказа пройдет всероссийское образовательное мероприятие «Урок цифры» на тему «Искусственный интеллект и машинное обучение».Это будут необычные уроки информатики, подготовленные специалистами по аналитике данных Сбербанка.

Для учеников с 1-го по 8-й класс урок будет состоять из видеолекции и тренажера, на котором ребята будут «обучать» робота трудиться в зоопарке. Для того чтобы робот мог отличить животных друг от друга и правильно их кормить, школьникам предстоит очистить данные, разметить их, определить размер выборки, выбрать эффективный алгоритм для проверки и провести «фичеринжиниринг», то есть ранжировать данные по определенным признакам. Все эти шаги выполняются в игровой форме.

Тренажер для старшеклассников - это графический симулятор, в нем ученик видит основные этапы работы с моделью машинного обучения: настройки гиперпараметров нейронной сети, улучшение модели по мере прохождения, изменение результатов модели на тестовых данных, выбор лучшей модели.

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка ПАО Сбербанк:

- «Урок цифры» - это возможность познакомиться с ведущими технологическими компаниями, с теми, кто точно знает, какое цифровое будущее нас ждет. Участники проекта - школьники 3000 тысяч учебных заведений Юга России и Северного Кавказа. Уверен, что проект позволит сформировать интерес школьников к цифровым технологиям и открыть для них новые возможности в цифровой экономике».

Всероссийское образовательное мероприятие «Урок цифры», организаторами которого выступают Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, АНО «Цифровая экономика», и ведущие российские технологические компании: фирма «1С», «Яндекс», «Лаборатория Касперского», Mail.Ru Group, образовательная платформа «Кодвардс», а также Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», стартовала в декабре 2018 года при информационной поддержке АНО «Университет 20.35». В первом уроке, который по просьбе региональных участников был продлен на неделю Министром просвещения России Ольгой Васильевой, приняли участие более 20 000 школ и более 5 млн учащихся 1 - 11-х классов.

Следующие «Уроки Цифры» планируется проводить раз в месяц до мая 2019 года. Каждый из них будет посвящен развитию ключевых навыков цифровой экономики: искусственный интеллект и машинное обучение, нейросети, управление проектами и безопасность в интернете. Все они направлены на приоритеты федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».

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ИСТОЧНИК KP.RU