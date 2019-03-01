В Дагестане на бухгалтера больницы завели дело о хищении 2,7 млн рублей

СЕГОДНЯ 17:31 2019-03-01T17:32:34+03:00

Два года сотрудница начисляла себе премии

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В Дагестане завели дело на бухгалтера "Республиканского урологического центра".

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе региональной прокуратуры, два года сотрудница незаконно начисляла себе премии.

- Установлено, что в 2016-2018 годах главный бухгалтер учреждения неправомерно начисляла и выплачивала себе на банковскую карту денежные средства в качестве заработной платы в завышенных размерах, - сказали в ведомстве. - В результате ею были похищены денежные средства Территориального Фонда обязательного медицинского страхования в общей сумме 2,7 млн. рублей.

Материалы проверки уже отправили в следственный комитет для дальнейшего уголовного преследования.

ИСТОЧНИК KP.RU