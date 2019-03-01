В юго-западной части Ставрополя открыли детский сад

СЕГОДНЯ 18:00 2019-03-01T18:00:09+03:00

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В Ставрополе в одном из микрорайонов в юго-западной части города открыли новый детский сад "Семицветик". Рассчитано учреждение на 300 мест, половину которых займут воспитанники ясельной группы.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе губернатора Ставрополья, на территории детсада разместят музыкальный зал, собственный пищеблок, прачечную и 16 прогулочных зон.

- Очень важно, чтобы городская застройка велась комплексно. Сначала строили социальные объекты – детские сады и школы, прокладывали дороги, и только потом начинали разрастаться жилые кварталы. Город должен развиваться так, чтобы в нём было комфортно жить, – отметил событие глава региона Владимир Владимиров.

Напомним, что сейчас в крае продолжает реализовываться программа по устранению дефицита мест в ясельных группах. Именно такую задачу поставил президент России Владимир Путин перед властями во время выступления перед Федеральным Собранием.

- До конца 2021 года в Ставропольском крае планируется строительство 26 детских садов, в которых будет создан более 3,5 тысячи мест для детей ясельного возраста, - добавляют представители губернатора СК.

ИСТОЧНИК KP.RU