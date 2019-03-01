2019-03-01T18:06:30+03:00
Происшествия

В Чечне ребёнок бросился под машину и выжил

Мальчишку спасла феноменальная реакция водителя авто [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Ребёнка спасло чудо. Фото: кадр видеоРебёнка спасло чудо. Фото: кадр видео
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Видео удивительного спасения распространилось в чеченском сегменте соцсетей. Ребёнок буквально бросился под проезжающую машину, но феноменальная реакция водителя спасла его от верной смерти.

ЧП произошло накануне в Чечне. На кадрах набравшего тысячи лайков видео запечатлена совершенно пустая улица. Автолюбитель на Toyota Camry на высокой скорости едет по дороге, когда вдруг ему наперерез выскакивает мальчишка. К счастью, реакция не подвела водителя. Он успел уйти от столкновения и лишь слегка задел мальчика боком авто.

В результате безумный рывок ребёнка обернулся только ссадинами и падением в лужу. Водитель тоже не получил повреждений. Он успел остановиться и через несколько секунд подбежал к мальчику. Но вместо того, чтобы скандалить — обнял ребёнка.

В Чечне ребёнок чудом избежал смерти под колёсами авто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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