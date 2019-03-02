2019-03-02T10:05:10+03:00
Происшествия

На Ставрополье «дед» попал в колонию за жестокое обращение с молодыми солдатами

Он избивал сослуживцев и вымогал у них деньги
Андрей ЗОБОВ
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На Ставрополье военнослужащий попал в колонию за побои молодых солдатиков. Суд признал его виновным и на три года отправил за решётку.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе Будённовского гарнизонного военного суда, преступления «деда» относятся к периоду с августа по сентябрь 2018 года. Сначала военнослужащий напал на двоих сослужеицев в конце августа. Он требовал у них деньги, бил и душил. Таким образом он получил 1200 рублей.

4 сентября он угрозами заставил другого солдатика отдать 3 тысячи. 11 числа избил троих рядовых и получил 3800 рублей. А днём позже он решил отмстить парню, который не хотел расставаться со своими деньгами. В качестве аргумента агрессор аргумента вставил ему в ноздрю кусок вешалки, провернул её и сильно ударил.

Будённовский гарнизонный военный суд приговорил агрессивного «деда» к 3 годам в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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