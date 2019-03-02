На Ставрополье «ворожея» предложила снять с бабушки порчу и пожалела

СЕГОДНЯ 11:59 2019-03-02T11:59:22+03:00

Целительница обманула старушку несмотря на то, что бабушка знала о подобных мошенниках Фото: Архив "КП"

Целительница обманула старушку на 80 тысяч рублей и попала под уголовное дело

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В Невинномысске старушка попала под влияние «ворожеи-целительницы», предложившей снять порчу за деньги. Заплатив 80 тысяч рублей и не ощутив разницы, 77-летняя бабушка пошла в полицию.

Пенсионерка рассказала стражам порядка, что попалась на удочку мошенников. Увидев по телевизору рекламу медицинских услуг, старушка решила попытать счастье и позвонить. А собеседница на другом конце провода сообщила, что на бабушке лежит порча.

Что интересно, женщина призналась, что хорошо знала о подобных трюках мошенников. Но, по необъяснимым причинам, поверила собеседнице и перевела на незнакомый счёт около 80 тысяч рублей.

Теперь на «ворожею» завели уголовное дело. К сожалению, полицейским пока не удалось найти обманщицу. По статье «мошенничество» ей светит до 5 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU