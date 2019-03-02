На Ставрополье «ворожея» предложила снять с бабушки порчу и пожалела
В Невинномысске старушка попала под влияние «ворожеи-целительницы», предложившей снять порчу за деньги. Заплатив 80 тысяч рублей и не ощутив разницы, 77-летняя бабушка пошла в полицию.
Пенсионерка рассказала стражам порядка, что попалась на удочку мошенников. Увидев по телевизору рекламу медицинских услуг, старушка решила попытать счастье и позвонить. А собеседница на другом конце провода сообщила, что на бабушке лежит порча.
Что интересно, женщина призналась, что хорошо знала о подобных трюках мошенников. Но, по необъяснимым причинам, поверила собеседнице и перевела на незнакомый счёт около 80 тысяч рублей.
Теперь на «ворожею» завели уголовное дело. К сожалению, полицейским пока не удалось найти обманщицу. По статье «мошенничество» ей светит до 5 лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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