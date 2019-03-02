2019-03-02T12:18:52+03:00
Происшествия

На Ставрополье авария двух грузовиков с жертвами попала на видео

В ДТП погиб один из водителей [видео]
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:

ДТП в Ставропольском крае с участием двух грузовых автомобилей.

Изменить размер текста:

На Ставрополье в столкновении двух большегрузов погиб один из водителей. Из-за ДТП образовалась многокилометровая пробка.

Как сообщили «Комсомольской правде» читатели, ставшие очевидцами трагедии, ДТП произошло на 285-м километре федеральной трассы «Кавказ», недалеко от села Водораздел.

— Один большегруз на полной скорости протаранил заднюю часть другого и вылетел в кювет, — рассказали очевидцы. — Тело одного из водителей лежит на проезжей части, экстренные службы работают на месте происшествия.

Из-за аварии проезжая часть полностью перекрыта, образовалась многокилометровая пробка. Официальной информации о происшествии пока нет.

ДТП в Ставропольском крае с участием двух грузовых автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ставрополе столкнулись пять автомобилей
На Ставрополье подростки сушили вещи на Вечном Огне
На Ставрополье «ворожея» предложила снять с бабушки порчу и пожалела
На устроившего гонки с полицией Александра Емельяненко собираются завести уголовное дело
На Ставрополье «дед» попал в колонию за жестокое обращение с молодыми солдатами
На Ставрополье обрушился шторм: ломающий деревья ветер в Ессентуках попал на видео
В Чечне ребёнок бросился под машину и выжил
В юго-западной части Ставрополя открыли детский сад
В Дагестане на бухгалтера больницы завели дело о хищении 2,7 млн рублей
На Северном Кавказе стартовали «Уроки цифры» для школьников
В Дагестане семья отравилась угарным газом: среди пострадавших трое детей
Директор из Северной Осетии обманула "Сбербанк" на 119 млн рублей
Дагестанка умерла на борту самолета, летевшего в Санкт-Петербург
Антирекорд в России: почти десятая часть жителей Ингушетии сидит без работы
На Ставрополье спортшколу годами возглавлял крупный наркодилер
В Ессентуках два брата подрались на похоронах бабушки
В Ингушетии при реставрации древней башни украли 10 млн рублей