На Ставрополье авария двух грузовиков с жертвами попала на видео

СЕГОДНЯ 12:18 2019-03-02T12:18:52+03:00

ДТП в Ставропольском крае с участием двух грузовых автомобилей.

В ДТП погиб один из водителей [видео]

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На Ставрополье в столкновении двух большегрузов погиб один из водителей. Из-за ДТП образовалась многокилометровая пробка.

Как сообщили «Комсомольской правде» читатели, ставшие очевидцами трагедии, ДТП произошло на 285-м километре федеральной трассы «Кавказ», недалеко от села Водораздел.

— Один большегруз на полной скорости протаранил заднюю часть другого и вылетел в кювет, — рассказали очевидцы. — Тело одного из водителей лежит на проезжей части, экстренные службы работают на месте происшествия.

Из-за аварии проезжая часть полностью перекрыта, образовалась многокилометровая пробка. Официальной информации о происшествии пока нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/694994" frameborder="0"></iframe> ДТП в Ставропольском крае с участием двух грузовых автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU