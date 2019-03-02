На Ставрополье авария двух грузовиков с жертвами попала на видео
ДТП в Ставропольском крае с участием двух грузовых автомобилей.
На Ставрополье в столкновении двух большегрузов погиб один из водителей. Из-за ДТП образовалась многокилометровая пробка.
Как сообщили «Комсомольской правде» читатели, ставшие очевидцами трагедии, ДТП произошло на 285-м километре федеральной трассы «Кавказ», недалеко от села Водораздел.
— Один большегруз на полной скорости протаранил заднюю часть другого и вылетел в кювет, — рассказали очевидцы. — Тело одного из водителей лежит на проезжей части, экстренные службы работают на месте происшествия.
Из-за аварии проезжая часть полностью перекрыта, образовалась многокилометровая пробка. Официальной информации о происшествии пока нет.
ДТП в Ставропольском крае с участием двух грузовых автомобилей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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