2019-03-02T16:02:27+03:00
Общество

На Ставрополье подростки сушили вещи на Вечном Огне

В социальных сетях молодых людей просят не привлекать к ответственности
Андрей ЗОБОВ
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Подростки сушили одежду и обувь на Вечном ОгнеПодростки сушили одежду и обувь на Вечном ОгнеФото: Социальные сети
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В Михайловске группа подростков решила посушить одежду на символе памяти героев Великой Отечественной войны — Вечном Огне. Фотографии молодых людей распространились в ставропольском сегменте социальных сетей.

Пользователи социальных сетей на поступок школьников отреагировали неоднозначно. Несмотря на то, что поступок подростков оценили негативно, многие попросили простить нарушителей. Ставропольцы считают, что в этом не было никакого неуважения к подвигам дедов и призвали не привлекать нарушителей к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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