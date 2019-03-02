На Ставрополье подростки сушили вещи на Вечном Огне

СЕГОДНЯ 15:59 2019-03-02T16:02:27+03:00

В социальных сетях молодых людей просят не привлекать к ответственности

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В Михайловске группа подростков решила посушить одежду на символе памяти героев Великой Отечественной войны — Вечном Огне. Фотографии молодых людей распространились в ставропольском сегменте социальных сетей.

Пользователи социальных сетей на поступок школьников отреагировали неоднозначно. Несмотря на то, что поступок подростков оценили негативно, многие попросили простить нарушителей. Ставропольцы считают, что в этом не было никакого неуважения к подвигам дедов и призвали не привлекать нарушителей к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU