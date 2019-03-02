В Ставрополе столкнулись пять автомобилей

СЕГОДНЯ 16:58 2019-03-02T17:01:31+03:00

Информации о пострадавших пока нет

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В Ставрополе произошло крупное ДТП. Столкнувшаяся с Hyundai Accent «Лада Самара» протаранила три других автомобиля. Об инциденте в социальных сетях сообщили очевидцы.

По их словам, авария произошла из-за Hyundai Accent. Водитель иномарки, выезжая с территории двора, не уступил дорогу «Ладе Самара». В итоге отечественное авто повело, и «четырнадцатая» на полной скорости протаранила три других автомобиля. О пострадавших не сообщается.

Официальной информации от краевой Госавтоинспекции по происшествию пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU