2019-03-02T17:01:31+03:00
Происшествия

В Ставрополе столкнулись пять автомобилей

Информации о пострадавших пока нет
Андрей ЗОБОВ
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Фото с места событийФото с места событийФото: Социальные сети
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В Ставрополе произошло крупное ДТП. Столкнувшаяся с Hyundai Accent «Лада Самара» протаранила три других автомобиля. Об инциденте в социальных сетях сообщили очевидцы.

По их словам, авария произошла из-за Hyundai Accent. Водитель иномарки, выезжая с территории двора, не уступил дорогу «Ладе Самара». В итоге отечественное авто повело, и «четырнадцатая» на полной скорости протаранила три других автомобиля. О пострадавших не сообщается.

Официальной информации от краевой Госавтоинспекции по происшествию пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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