В Ставрополе столкнулись пять автомобилей
Информации о пострадавших пока нет
Фото с места событийФото: Социальные сети
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В Ставрополе произошло крупное ДТП. Столкнувшаяся с Hyundai Accent «Лада Самара» протаранила три других автомобиля. Об инциденте в социальных сетях сообщили очевидцы.
По их словам, авария произошла из-за Hyundai Accent. Водитель иномарки, выезжая с территории двора, не уступил дорогу «Ладе Самара». В итоге отечественное авто повело, и «четырнадцатая» на полной скорости протаранила три других автомобиля. О пострадавших не сообщается.
Официальной информации от краевой Госавтоинспекции по происшествию пока нет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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