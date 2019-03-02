В столице Чечни поймали нациста со свастикой

СЕГОДНЯ 17:29 2019-03-02T17:29:55+03:00

Правонарушитель с флагом фашистов спокойно прогуливался по улочкам Грозного

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В столице Чечни поймали неонациста. Правонарушитель повесил на спину флаг с запрещённой в России фашистской символикой и спокойно прогуливался по улицам Грозного.

В прокуратуре региона сообщили, что подобное правонарушение совершенно нехарактерно для жителей республики.

— Молодой человек гулял в районе улицы адмирала Угрюмова, повесив на спину флаг с нацистской свастикой. Против него заведено дело об административном правонарушении. Сейчас оно передано в суд для рассмотрения по существу, — сообщили в пресс-службе.

За подобное правонарушение дерзкому жителю республики грозит 15 суток ареста или административный штраф до 2 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU