В столице Чечни поймали нациста со свастикой
В столице Чечни поймали неонациста. Правонарушитель повесил на спину флаг с запрещённой в России фашистской символикой и спокойно прогуливался по улицам Грозного.
В прокуратуре региона сообщили, что подобное правонарушение совершенно нехарактерно для жителей республики.
— Молодой человек гулял в районе улицы адмирала Угрюмова, повесив на спину флаг с нацистской свастикой. Против него заведено дело об административном правонарушении. Сейчас оно передано в суд для рассмотрения по существу, — сообщили в пресс-службе.
За подобное правонарушение дерзкому жителю республики грозит 15 суток ареста или административный штраф до 2 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Чечня»