В Ставрополе схватили вора, обокравшего администратора стоматологии

СЕГОДНЯ 09:32 2019-03-03T09:33:15+03:00

В зале ожидания тот со стола стащил дорогой телефон

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В Ставрополе на краже в стоматологической клинике попался 34-летний местный житель. В зале ожидания он стащил со стола администратора мобильный телефон (за 30 тысяч рублей) и прием к врачу решил отложить до следующего раза, быстро удалившись.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе регионального МВД, в полицию обратилась хозяйка телефона.

- Похищенное имущество изъято в ходе обыска по месту жительства подозреваемого. Следователем возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей "кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU