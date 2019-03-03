2019-03-03T10:49:19+03:00
Происшествия

Двоих полицейских и замначальника из МВД Ингушетии задержали при получении крупной взятки

По сговору сотрудники вымогали полмиллиона рублей
Евгения СОКОРЕВА
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В Ингушетии завели дело на сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков МВД.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканского МВД, с 26 февраля по 1 марта текущего года двое полицейских вместе с заместителем начальника 2-го отдела соответствующего управления вымогали полмиллиона рублей у местного жителя. Деньги требовали за "не совершение в отношении него действий, входящих в их полномочия по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств".

- В припаркованной на западе Назрани "Ладе Веста" двое подозреваемых 1 марта получили часть требуемой суммы в размере 150000 рублей, - отметили в ведомстве. - Тогда их и задержали.

Третий подозреваемый скрывается. Его сейчас разыскивают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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