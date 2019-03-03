Прошел суд над ставропольцем, который покусал полицейского
В Ставрополе осудили 26-летнего местного жителя, который покусал инспектора во время составления протокола. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте и его попытались отчитать полицейские. В патрульную машину для оформления идти нарушитель отказывался.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Промышленного района краевого центра, он хватал сотрудников ДПС за форму и оскорблял "сравнениями с людьми нетрадиционной ориентации". Тогда в порыве гнева пешеход и укусил инспектора за руку.
- В суде мужчина вину признал и в содеянном раскаялся. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком на 1 год, - добавили в надзорном ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU