Умер еще один ребенок, получивший ожоги при взрыве газа в Назрани
В больнице Нижнего Новгорода скончался еще один ребенок, пострадавший при взрыве бытового газа в Ингушетии.
Об этом рассказал мэр Назрани, в одном из домов которого и произошел хлопок:
- Печальные новости продолжают поступать…. От полученных ожогов в больнице Приволжского исследовательского медуниверситета умер 13-летний мальчик Хасан Албогачиев, также получивший ожоги во время взрыва газа в Назрани, - написал Алихан Тумгоев на своей странице в соцсети.
Напомним, что в субботу умерла 2-летняя девочка, также получившая страшные травмы при взрыве в жилье на улице Тумгоева. Ее, Хасана и еще одного ребенка к медикам Нижнего Новгорода из Ингушетии доставили санавиацией с ожогами до 70% поверхности тела. Вместе с ними пострадали еще двое взрослых. Женщина 55 лет умерла в реанимации.
ИСТОЧНИК KP.RU