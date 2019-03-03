Умер еще один ребенок, получивший ожоги при взрыве газа в Назрани

СЕГОДНЯ 12:05 2019-03-03T13:40:20+03:00

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В больнице Нижнего Новгорода скончался еще один ребенок, пострадавший при взрыве бытового газа в Ингушетии.

Об этом рассказал мэр Назрани, в одном из домов которого и произошел хлопок:

- Печальные новости продолжают поступать…. От полученных ожогов в больнице Приволжского исследовательского медуниверситета умер 13-летний мальчик Хасан Албогачиев, также получивший ожоги во время взрыва газа в Назрани, - написал Алихан Тумгоев на своей странице в соцсети.

Напомним, что в субботу умерла 2-летняя девочка, также получившая страшные травмы при взрыве в жилье на улице Тумгоева. Ее, Хасана и еще одного ребенка к медикам Нижнего Новгорода из Ингушетии доставили санавиацией с ожогами до 70% поверхности тела. Вместе с ними пострадали еще двое взрослых. Женщина 55 лет умерла в реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU