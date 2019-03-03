2019-03-03T13:52:01+03:00
Происшествия

За тайник с марихуаной на Ставрополье завели дело на селянина

Молодой парень хранил наркотик в подсобке
Евгения СОКОРЕВА
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В Ставропольском крае у 21-летнего жителя села Калиновского нашли тайник с марихуаной. Наркотическое вещество парень прятал дома в подсобном помещении.

- По результатам проведенной экспертизы оно признано марихуаной массой более 200 граммов, что является крупным размером, - сказали "КП" в пресс-службе краевого МВД. - Гражданина доставили в отдел полиции, где он пояснил, что хранил запрещенное вещество для собственного употребления.

На селянина завели дело по статье "незаконное хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

ИСТОЧНИК KP.RU

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