2019-03-03T15:43:02+03:00
Происшествия

Срочное предупреждение МЧС: в горах Кабардино-Балкарии возможен сход лавин

Угроза сохранится до вечера 4 марта
Евгения СОКОРЕВА
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В республиканском МЧС Кабардино-Балкарии предупреждают, что в горах возникла угроза схода лавин.

- В период с 18 часов 3 марта до 18 часов 4 марта 2019 года в горах Кабардино-Балкарской Республики лавиноопасно на отметках выше двух тысяч метров над уровнем моря, - срочно передают спасатели со ссылкой на прогноз Центра "Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Отдельно предупреждают автолюбителей о возможном перекрытии дорог и возникновении ЧС на пути. Отдыхающим настоятельно рекомендуют кататься только на разрешенных трассах, избегать крутых склонов и не выходить на улицу в непогоду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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