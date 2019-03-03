Бывшего главу горокруга Ингушетии взяли под следствие

СЕГОДНЯ 16:58 2019-03-03T18:03:15+03:00

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В Ингушетии завели дело на экс-главу муниципального образования "Городской округ город Малгобек". Бывшего чиновника подозревают в превышении полномочий.

- В июле 2016 года, не имея никаких правовых оснований для расходования бюджетных средств, на погашение кредитного долга у МУП "Малгобек-Водоканал" подозреваемый перечислил со счета МО "Городской округ город Малгобе" на счет ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа" 19 млн. рублей из казны, - сказали "КП" в пресс-службе республиканской прокуратуры. - В результате чего существенно нарушены права и законные интересы организаций и наступили тяжкие последствия в виде причинения МО "Городской округ город Малгобек" материального ущерба в указанной сумме.

Сейчас следователи собирают дополнительные доказательства вины экс-управленца. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU