2019-03-04T08:23:05+03:00
Общество

Ингушетия оказалась регионом России, где хуже всего платят по кредитам

Республика находится в этом рейтинге на 85-м месте
Михаил ЮЖНЫЙ
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Республика Ингушетия стала аутсайдером рейтинга российских регионов с просроченной задолженностью по кредитам. Она находится в этом списке на последнем, 85-м месте. Об это свидетельствует проведенное экспертами РИА "Рейтинг" исследование.

Высокая доля просрочки зафиксирована в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Адыгее. Во всех этих регионах доля просроченной задолженности по кредитам населению превышает 7,5%.

За прошедший год в последнюю пятерку по просрочкам опустилась Республика Северная Осетия – Алания, которая ранее была на 69-м месте, а вот улучшить свои позиции смогла Кабардино-Балкария. Сильнее всего доля просрочки в 2018 году снизилась в Ингушетии, где она уменьшилась на треть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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