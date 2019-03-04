2019-03-04T09:05:47+03:00
Происшествия

В ДТП в Дагестане погибли три человека

На трассе столкнулись легковушка и два грузовика
Михаил ЮЖНЫЙ
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В Дагестане произошло ДТП, в результате которого три пассажира скончались от полученных травм.

- Авария случилась на участке автодороги у села Казанище Буйнакского района республики, сообщает пресс-служба регионального МВД. - Столкнулись «Шевроле Круз» и два грузовикаи «ЗИЛ» и «КАМАЗ».

Помочь пассажирам легковушки срочно прибывшие по вызову врачи уже не успели. Сейчас решается вопрос о возбуждении по факту ДТП уголовного дела. Подробности аварии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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