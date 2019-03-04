В ДТП в Дагестане погибли три человека
На трассе столкнулись легковушка и два грузовика
Изменить размер текста:
В Дагестане произошло ДТП, в результате которого три пассажира скончались от полученных травм.
- Авария случилась на участке автодороги у села Казанище Буйнакского района республики, сообщает пресс-служба регионального МВД. - Столкнулись «Шевроле Круз» и два грузовикаи «ЗИЛ» и «КАМАЗ».
Помочь пассажирам легковушки срочно прибывшие по вызову врачи уже не успели. Сейчас решается вопрос о возбуждении по факту ДТП уголовного дела. Подробности аварии устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП на Северном Кавказе»