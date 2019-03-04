2019-03-04T10:44:13+03:00
Общество

Ставрополец ради любимой сложил сердце из десятков машин

Трогательное предложение попало на видео [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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В Ставрополе парень весьма романтично сделал предложение любимой, сложив из двух десятков машин огромное сердце. Авто пригнали на парковку по улице Доваторцев. В центре фигуры любимую ждал романтик в окружении огней фейерверка.

Красоту с высоты засняли на видео:

В Ставрополе сделали впечатляющее предложение руки и сердца.

При встрече с ошеломленной девушкой молодой человек преподнес букет цветов и задал волнующий вопрос, на который избранница уверенно ответила "да". После загудели сигналы клаксонов и раздался радостный крик друзей и близких.

Пользователи сети пожелали паре счастливой совместной жизни - такой же красочной как предложение руки и сердца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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