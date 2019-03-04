Ставрополец ради любимой сложил сердце из десятков машин
В Ставрополе парень весьма романтично сделал предложение любимой, сложив из двух десятков машин огромное сердце. Авто пригнали на парковку по улице Доваторцев. В центре фигуры любимую ждал романтик в окружении огней фейерверка.
Красоту с высоты засняли на видео:
В Ставрополе сделали впечатляющее предложение руки и сердца.
При встрече с ошеломленной девушкой молодой человек преподнес букет цветов и задал волнующий вопрос, на который избранница уверенно ответила "да". После загудели сигналы клаксонов и раздался радостный крик друзей и близких.
Пользователи сети пожелали паре счастливой совместной жизни - такой же красочной как предложение руки и сердца.
ИСТОЧНИК KP.RU